Ankara’da zehir operasyonu: Gözaltılar var!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; Çankaya, Nallıhan, Altındağ, Etimesgut, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 604 uyuşturucu uyarıcı hap, 4,4 kilogram uyuşturucu madde, 55 kök kenevir bitkisi, 5 iklimlendirme kabini, 5 hava konnektörü, 11 ışık kaynağı, 6 vantilatör, 4 hassas terazi, 3 buhar makinesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 24 fişek, 200 litre sıvı gübre ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen; E.T., B.S., D.B.K., G.K., H.K., B.K., B.A., A.Ö., F.O., K.S., M.Y.A. ve B.V.Ç. gözaltına alındı. 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.