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Giriş Tarihi: 7.2.2023 02:27 Son Güncelleme: 7.2.2023 02:40

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yoğun kar nedeniyle meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

DHA
Ankara’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra Ankara-Aksaray E-90 karayolu, Kulu makası civarında Şereflikoçhisar ilçesi sınır bölgesinde meydana geldi. E90 karayolu Ankara- Aksaray istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmadan dolayı, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada önündeki otomobil ile arkasından gelen yolcu otobüsü arasında sıkışan başka bir otomobilin sürücüsü H.G. ve yanında yolcu olarak bulunan A.S.G.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer araçlarda bulunan V.Ö., Y.I., M.B., L.B., E.G. ve A.S. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ve Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
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