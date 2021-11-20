Ankara’daki patlamada Afgan aile şans eseri hayatta kaldı

KUTU: BİNA YIKILDI

Mutfakta ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu binanın arkası cephesi yıkılan apartman dün boşaltılarak tamamen yıkıldı. Patlamanın olduğu gece yapılan arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (1,5) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.