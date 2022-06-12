Ankara’daki selde hayatını kaybetmişti: İlkay Yiğit’in cesedini bulan vatandaş konuştu!

"CESEDİ İLK BİZ BULDUK"



Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Servis şoförünün cesediymiş. Rehabilitasyon merkezinin servis şoförüymüş. Cesedi ilk biz bulduk jandarmayı aradık onlarda gelip cesedi kaldırdılar. Vücudu yara bere içerisindeydi. Sel felaketi ile bahçelerimiz de yıkıldı komşularımızın hayvanları telef oldu. Yukarıda bir kişinin 11-12 tane hayvanı telef oldu. Bizim bahçeye de su doldu. Bahçe duvarım yıkılmasa benim hayvanım da telef olacaktı. Allah bu felaketlerin daha beterinden korusun bizi" dedi.