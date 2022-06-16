Ankara’daki törende ödüller sahiplerini buldu

"YARGININ YÜKÜ AZALDI, ADALETE GÜVEN ARTTI"

Törene katılan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, konuşmasında Türkiye'de uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesinin, adaletten beklentinin zaman içerisinde tecelli etmesinin, alınan kararların infazının, adalete güveni ve yargı hizmetlerinden memnuniyeti artırmada önemli olduğunu, uzlaştırmanın ve arabuluculuğun hayata geçirilmesiyle alternatif çözüm yollarının devreye alındığını, böylece hem yargının yükünün azaltılmasının hem de uyuşmazlıkların yargılama süreçlerine girmeden uzlaştırma kültürüyle çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi.