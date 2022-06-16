Ankara’daki törende ödüller sahiplerini buldu

Ankara'da 8 Haziran 2022 tarihinde "Uzlaştırma Sempozyumu ve Ödül Töreni" düzenlendi. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen törende 2021 yılında uzlaşma alanında başarılı olan Cumhuriyet Başsavcılıklarına ödülleri takdim edildi.
"YARGININ YÜKÜ AZALDI, ADALETE GÜVEN ARTTI"
Törene katılan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, konuşmasında Türkiye'de uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesinin, adaletten beklentinin zaman içerisinde tecelli etmesinin, alınan kararların infazının, adalete güveni ve yargı hizmetlerinden memnuniyeti artırmada önemli olduğunu, uzlaştırmanın ve arabuluculuğun hayata geçirilmesiyle alternatif çözüm yollarının devreye alındığını, böylece hem yargının yükünün azaltılmasının hem de uyuşmazlıkların yargılama süreçlerine girmeden uzlaştırma kültürüyle çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi.
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA UZLAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Törende, uzlaştırma işlemlerinde başarılı çalışmalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da ödüle layık görüldü. Uzlaştırma başarı plaket ve ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve bakan yardımcılarının katıldığı tören ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'a takdim edildi.