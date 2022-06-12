Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönmesi sonrasında yollar kapandı, araçlar yolda kaldı. AFAD ve belediyeler bölgede çalışma başlatırken, çok sayıda AFAD, itfaiye ve ambulans ekibi bölgeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE AMBULANS AKYURT'A SEVK EDİLDİ



Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, kısa bir süre içerisinde sağanağa dönüştü. Bir anda şiddetini artıran yağmur, hayatı felç etti. Sağanak dolayısıyla meydana gelen selde birçok araç yolda kalırken, çok sayıda itfaiye ve ambulans Akyurt'a sevk edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor | Video

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, AFAD ve belediyeler bölgede çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Akyurt'ta yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

774 İHBAR ULAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.



AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

BAKAN SOYLU AKYURT'TAKİ SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Akyurt'taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Akyurt'taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

ANKARA'DA YARIN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

Bakan Soylu, Akyurt’taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu | Video