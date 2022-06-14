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Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:30

Ankara’nın bir ilçesi daha tefecilerden temizlendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’nın bir ilçesi daha tefecilerden temizlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen isimsiz ihbar mektubu tefecilerin sonunu getirdi. Haymana İlçesi’nde kök salan tefeciler, paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli senet imzalatırken bunun karşılığında ise büyükbaş hayvan yemi ile altın satışı yapıldığına dair fatura kesti. Tefecilerin ağına düşen bir çiftçi, imzaladığı senedi kurtarabilmek için bütün mal varlığını sattığı, iş veren iken şimdi çobanlık yaparak geçimini sağladığı ortaya çıktı. Mali polis, 62 kişiyi mağdur eden tefecilere yönelik düzenlediği operasyonla 6 kişiyi gözaltına alırken Haymana İlçesi tefecilerden temizledi.

Ankara'nın Haymana İlçesi'nde tefecilerin olduğu yönünde isimsiz ihbar mektubu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Mali polis, ihbar üzerine gerçekleştirdiği çalışma da Haymana'nın nüfuslu aile üyelerinin ve kuyumcu olan toplam 6 kişinin tefecilik yaptığını belirledi.

Tefeciler, paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli senet imzalatırken bunun karşılığında ise büyükbaş hayvan yemi ile altın satışı yapıldığını gösteren fatura keserken kısa süre sonra mağdurların senetlerini icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Tefeciler, 62 kişiyi mağdur ederken 5 milyon liralık kazanç elde ettikleri belirlendi.

İŞVERENDİ ÇOBAN OLDU

Tefecilerin ağına düşen bir çiftçi, imzaladığı seneti kurtarabilmek için bütün mal varlığını satarken iş veren konumundayken şuan çobanlık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Mali polisin, kuyumcunun hesap hareketlerini incelediğinde 2,5 milyon lira para girişinin olduğunu tespit etti. Tefeci, çeyrek altın satışı yaptığı yalanı ortaya attığı öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEK İÇİN PARA VERDİLER

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ferit N., Cem N., Savaş N., İhsan N., Ramazan B. ve Abdullah A. gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek 1 kuru sıkı tabanca, 35 senet, 1 ajanda ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Tefeciler, mağdurların şikayetinden vazgeçirmek için baskı uygularken para verdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ferit N., Cem N., Savaş N., İhsan N. Ve Ramazan B. Emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara’nın bir ilçesi daha tefecilerden temizlendi
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