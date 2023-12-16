Ankara’nın dört bir yanında sokak köpekleri saldırıyor!

ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUM

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kızını kurtarmak isteyen baba Tekin, "Misafirlikten geliyorduk, akşam üzeri saat 9 gibi kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde köpek sürüsü kızıma saldırdı. Bende dayanamadım kucağımdaki ufak bebeğimde vardı 1 yaşında kızımı kurtarmak için koşarken düştüm. Tabi ben düşüncede köpeklerde kaçtı. Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı. 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savuna bilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum" dedi.