Ankara’nın dört bir yanında sokak köpekleri saldırıyor!

Ankara'nın dört bir yanından sokak köpeklerinin öğrencilere saldırdığı haberleri gelmeye devam ediyor. Keçiören'de okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın ardından Çankaya, Mamak ve Polatlı İlçelerin 'de aynı manzaralar yaşandığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN BAŞIBOŞ KÖPEKLER SORUNU DİLE GETİRDİ
Geçtiğimiz hafta Keçiören İlçesi'nde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'dan müjdeli haber gelmiş sağlık durumun iyiye doğruya gittiği açıklanmıştı. Olayın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
ÖĞRETMEN SOPAYLA KÖPEKLERDEN ÖĞRENCİSİNİ KURTARDI
Sokak köpekleri bu seferde Çankaya İlçesi'nde karşımıza çıktı. Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever, sabah saatlerinde okula giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yardıma koşan öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edildi.
BİSİKLETE BİNEN ÇOCUĞA SALDIRDI
Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 9 yaşındaki Mehmet Dinç, bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen bir vatandaş taş atarak zor kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.
KIZINI KURTARMAK İSTERKEN KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE DÜŞTÜLER
Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 38 sokakta, Baba Mustafa Tekin, eşi ve 3 çocuğuyla akraba ziyaretinden dönüyorlardı. Evlerinin bulunduğu sokağa girdiklerinde 2'inci sınıfa giden Elif'e 4 başıboş köpek saldırdı. Köpeklerin Elif'e saldırıldığını gören baba Mustafa Tekin, kucağında bulunan 1 yaşındaki Yusuf'la kızını köpeklerden kurtarmak için koşmaya başladı. Kızını köpeklerden kurtarmak için koşan baba Tekin dengesini kaybederek kucağındaki Yusuf'la birlikte düştü. Babanın koştuğunu gören köpekler kaçtı. Düşme esnasında feci yaralanan küçük Yusuf ve kolu çıkan baba Tekin kendi imkanları ile hastaneye gitti.
ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUM
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kızını kurtarmak isteyen baba Tekin, "Misafirlikten geliyorduk, akşam üzeri saat 9 gibi kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde köpek sürüsü kızıma saldırdı. Bende dayanamadım kucağımdaki ufak bebeğimde vardı 1 yaşında kızımı kurtarmak için koşarken düştüm. Tabi ben düşüncede köpeklerde kaçtı. Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı. 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savuna bilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum" dedi.