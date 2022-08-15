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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Ankara’yı sel ve fırtına vurdu: 1 ölü

Ankara’yı sel ve fırtına vurdu: 1 ölü
ANKARA'YI vuran sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Temizlenmeyen dere yatakları ve mazgallar yüzünden evler, işyereri ve yollar su altıda kaldı. Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar,Altındağ, Sican ve Etimesgut'ta vatandaşlar araçlarının içinde mahsur aldı. Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki bir site inşaatında dün saat 16.30 sıralarında fırtına nedeniyle beton kalıpları devrildi. İnşaatta görevli stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) hayatını kaybetti, stajyer mimar Ege Kıratlı (21) ve stajyer mühendis Emre Çetin (22) de yaralandı. Çankaya ilçesinde de bir okulun camları fırtına nedeniyle kırıldı yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Bu arada Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.

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Ankara’yı sel ve fırtına vurdu: 1 ölü
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