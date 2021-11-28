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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:15 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:50

Ankesörlü aramalara takılan 9 kişinin cezalarına onay

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankesörlü aramalara takılan 9 kişinin cezalarına onay

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 9 kişi hakkında "silahlı terör örgüt üyesi olma" suçundan verilen cezaları onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında sanıkların ankesörlü telefonla ardışık, periyodik veya tekil aramayla arandıklarına yer verildi. Daire bu kararıyla son günlerde FETÖ üyeliği konularında ankesörün suç kabul edilip edilmeyeceği yönünde gündem oluşturan siyasetçi ve yorumcuların kafasındaki soru işaretlerini de gidermiş oldu.

Yargıtay'ın lokomotifi olarak adlandırılan eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu için haklarında soruşturma başlatılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 9 kişi hakkında "silahlı terör örgüt üyesi olma" suçundan verilen cezaları onadı.

ANKESÖRDEN ARDIŞIK, PERİYODİK VEYA TEKİL ARAMAYA TAKILDILAR

Dairenin kararında, sanıkların ankesör/kontörlü sabit hatlardan ardışık, periyodik veya tekil arama yöntemiyle arandıklarına değinilirken, sanıklar Burak Büyükkaya, Coşkun Ersoy, Faruk Günal, Cüneyt Başkaya, Hakan Yağcı, Ömer Alper ve Bayram Turhan'a verilen 6 yıl 8 ay ile Emre Sunar ve Oktay Ürküt'e verilen 6 yıl 13 ay hapis cezası onandı.

YENEROĞLU'NUN RAPORUNDA YER ALDI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı MustafaYeneroğlu, geçtiğimiz günlerde "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" isimli bir rapor hazırlamış ve Yargıtay'da başta 3. Ceza Dairesi olmak üzere bazı daire üyelerine bu raporu göndermişti. Yeneroğlu raporda, ankesör aramalarının kişinin hiyerarşik yapıya dahil olduğu anlamı taşımadığına dikkat çekmişti.

KARARLA SORU İŞARETLERİ GİDERİLDİ

Dairenin bu kararı, başta Yeneroğlu olmak üzere, FETÖ üyeliği konusunda ankesörün suç kabul edilip edilmeyeceği yönünde gündem oluşturan siyasetçi ve yorumculara da cevap niteliği taşıdı.

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Ankesörlü aramalara takılan 9 kişinin cezalarına onay
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