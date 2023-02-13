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Giriş Tarihi: 13.2.2023 14:16 Son Güncelleme: 13.2.2023 14:16

Anne Baba İle İlgili Ayetler – Kuran’da Anne ve Babayla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Yüce kitabımız Kuran’da anne-baba ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerin önemli bir kısmı anne-babaya iyi davranma ve onların çocukları üzerindeki hakları ile ilgilidir. Anne baba ile ilgili ayetler ve mealleri okundukça anne-babanıza nasıl davranmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Anne baba ile ilgili ayet ve hadisler insanlığa bu anlamda yol gösterir niteliktedir. Kuran’da anne ve baba nasıl geçer konusunu sizler için araştırdık.

Anne Baba İle İlgili Ayetler – Kuran’da Anne ve Babayla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Anne baba ile ilgili ayetler ve mealleri Kuran'ın birçok suresinde kendini gösterir. Bu ayetlerin meali yazılarak ve tefsir kitaplarında yorumlanarak konuya nasıl yaklaşılması gerektiği belirlenmiştir. Anne baba ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Kuran'da konu ile ilgili çok sayıda ayet olduğu gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V.)in de çok sayıda hadisi vardır. Kuran'da anne ve baba nasıl geçer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Anne Baba İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da anne-baba temalı çok sayıda ayet vardır. Bu kapsamda dikkat çeken ayetleri aşağıda bulabilirsiniz.

İsra Suresi'nin 23. Ayeti: Rabbin, kendisinden başkasına ibadet etmemeniz ve anne babaya iyilik etmenizin (gerekliliğine) hükmetti. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara "öf" bile deme! Onları azarlama ve onlara değerli bir söz söyle.

İsra Suresi'nin 24. Ayeti: Merhamet duygusuyla onlara karşı mütevazı ol. Onları sevgi ve merhamet kanatlarının altına al ve de ki: "Rabbim! Beni büyütüp yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et."

İsra Suresi'nin 25. Ayeti: Rabbiniz nefislerinizde olanı en iyi bilendir. Şayet salih kimseler olursanız hiç şüphesiz ki Allah, O'na çokça yönelenleri bağışlayandır.

Ankebut Suresi'nin 8. Ayeti: İnsana, anne babasına karşı güzellikle muamele etmesini tavsiye ettik. Şayet bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır ve size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Lokman Suresi'nin 14. Ayeti: İnsana, anne babasına karşı iyilikle muamelede bulunmasını tavsiye ettik. Annesi onu zorluklar içerisinde taşır ve sütten kesilmesi de iki yıl içindedir. Bana ve ebeveynine şükret. Dönüş banadır.

Kuran'da Anne ve Baba Nasıl Geçer?

Kuran'da anne-baba ile ilgili ayetler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. Bu konuda onlarca örnek bulabilirsiniz. Aşağıdaki ayetleri de inceleyerek anne-baba hakkının kutsiyetini daha iyi anlayabilirsiniz.

Lokman Suresi'nin 15. Ayeti: Bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Ama dünyada onlarla iyilikle geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy! Sonra dönüşünüz banadır ve yaptıklarınızı size haber vereceğim.

Ahkaf Suresi'nin 15. Ayeti: İnsana, anne babasına iyilikle davranmasını emrettik. Annesi onu meşakkat içinde taşıdı ve meşakkat içinde doğurdu.

İslam dini yeryüzündeki en yüce ve hak dindir. Yüce Rabbimiz gönderdiği Kuran'da anne-baba hakkı da dâhil olmak üzere birçok konuya vurgu yapmıştır. Yukarıdaki örneklerin yanı sıra birçok hadis örneğini de inceleyebilirsiniz.

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Anne Baba İle İlgili Ayetler – Kuran’da Anne ve Babayla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?
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