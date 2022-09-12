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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:21

Anne e babasını kavgada kaybetmişti! Minik Ahmet de kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, araziye ahır yapma kavgasında yaralanan 4 kişiden Ahmet Korkmaz (7) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korkmaz'ın anne- babası da kavgada öldürülmüştü.

DHA
Anne e babasını kavgada kaybetmişti! Minik Ahmet de kurtarılamadı

Olay, 8 Eylül'de ilçeye bağlı Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında, 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılması planlanan ahır nedeniyle tartışma çıktı. Ahıra, evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu Korkmaz (57), kavgaya dönülen olayda av tüfeğiyle ateş ederek, mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz (49), eşi Şerife Korkmaz (38) ile kız kardeşi Ayşe Dağ'ı (50) öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Durdu Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Ahmet Korkmaz da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah kurtarılamadı.

Ahmet Korkmaz'ın cenazesinin, aynı olayda ölen babası İbrahim ve annesi Şerife Korkmaz'ın mezarlarının yanında toprağa verileceği öğrenildi.

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Anne e babasını kavgada kaybetmişti! Minik Ahmet de kurtarılamadı
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