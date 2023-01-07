Anne-kız kasiyere saldırdı

Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir zincir market şubesinde, 20 Aralık Perşembe Günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alışveriş için markete gelen anne ile kızı, reyonları dolaşarak alacakları ürünleri tek tek incelemeye başladı. Ürünlerin fiyat ve son kullanma tarihlerini kontrol eden anne-kız, aldıklarının ücretini ödemek için kasa sırasına girdi.



İddiaya göre, anne ile kızı, ödeme sırası kendilerine geldiği sırada kasiyer Şule Ö. ile daha önce aldıkları ürünlerin iadesi hakkında tartışmaya başladı. Anne-kız, alışveriş fişlerini getirdikleri takdirde ürünlerin değiştirileceğinin hatırlatılmasına rağmen kasiyerle tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında anne ile kızı kasiyer Şule Ö.'ye saldırmaya başladı. Kasiyer ile kadınlar arasında devam eden tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Anne, kendilerini ayırmaya çalışan kişileri ittikten sonra kızıyla birlikte saçından yakaladıkları kasiyer Şule Ö.'nün kafasını defalarca kasa tezgahına vurdu.





Kavganın sona ermesinin ardından kasiyer, anne-kızın kaçmasını engellemek için marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. İhbarın ardından markete gelen polis, birbirinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"METAL LEVHAYA DEFALARCA VURDULAR"

Darp edilen kasiyerin eşi Samet Özyürek, "Kendilerinin avukat olduğunu belirten kadın ile kızı alışverişe geldikten sonra kasada ödeme yaparken fiyat farkını ve son kullanma tarihlerini göstererek ürünün üzerinden 'SKT'si (Son Kullanma Tarihi) yazıyor ama SKT'si gelmemiş olsa bile bozuk çıkıyor ürünleriniz' falan diye bu sefer üründen bir bahane bulmaya çalışıyorlar. Eşimde fiyat farklılığı ve son kullanma tarihinde bir sıkıntı olursa iade alabileceklerini söylüyor. Eşimin bu cevabı üzerine 'ben avukatım' diye kendini tanıtan bayan şahsın, 'Alacaksın tabii, işin ne? Ben buradan alışveriş yapıyorum, maaşını o şekilde alıyorsun. Ben alışveriş yapmazsam buradan sana kim maaş verecek' gibi söylemleri oluyor. Eşim de bunun üzerine 'Benim maaşımı sen vermiyorsun. Benim çalıştığım firma banka hesabıma maaşımı yatırıyor' diyor. Orada bir tartışma sonrasında eşimin saçından ve yakasından tutarak kafasını tezgaha vuruyorlar. Ben avukatım diyerek eşımı darp ediyorlar . Yani ben avukatım diyene biz ne yapalım. El pençe divan mı duralım. Hakkımızı aramayalım mı. Ben sürecin takipçisi olacağım. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.