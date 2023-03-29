Anne-kız, Rönesans Rezidans’ın enkazından çıkmadı

'ÇARESİZ DURUMDAYIZ'

Pelin Kütahya ve annesi Nurten Mutlu'ya ulaşmak için her yolu denediklerini aktaran Yıldırım, "Orada çok kötü manzaralar vardı. Sadece biz değil, bizim gibi yakınına ulaşamayan çok fazla insan var. Kimse bir şey söylemiyor. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Çaresiz durumdayız. Bundan sonra ne yapacağımızı da açıkçası bilmiyoruz. Kayıplarını arayan insanların oluşturduğu gruplar var. İnsanlar bebeklerini, yakınlarını bekliyorlar. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen bizlerin seslerini duysunlar" diye konuştu.