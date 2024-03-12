Eyüpsultan Belediyesi tarafından daha önce üniversite deneyimi yaşamamış olan anneler için özel olarak tasarlanan 'Anne Üniversitesi' ilk mezunlarını verdi. 207 anne, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla cübbelerini giyip, kep attı. Annelere, mezuniyet belgelerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı İrfan Papila verdi. Törende bir konuşma yapan Deniz Köken "Bu benim çok önem verdiğim bir projeydi. Öğrencilerimiz hiç aksatmadan tüm derslere katıldılar. Evde yemeklerini yaptılar, çocuklarını okulla bıraktılar, bir de bu eğitim programını tamamladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir de babalar için bir eğitim programı düzenleyelim" dedi.