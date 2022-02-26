Anne ve iki çocuğu doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Ankara'da yaşanan olay yürekleri dağladı. Başkent Doğalgaz ekipleri Emek Apartmanında yaptığı incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri evin içerisine girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşınan Anne Döndü Batmaz ve çocukları Özkan ve Umur'un cansız bedenlerini buldu.
Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan İbrahim İ. doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğalgazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını aktardı. Polis ekipleri durumu apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi.
ANNE VE ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR
Apartman yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi. Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi.
3 GÜN ÖNCE SİVAS'TAN TAŞINMIŞLAR
Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Doğal gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, olay yeri inceleme incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anne Batmaz, 2 çocuğunu da alarak 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındığı, evinde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi.