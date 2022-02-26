Anne ve iki çocuğu doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Ankara'da yaşanan olay yürekleri dağladı. Başkent Doğalgaz ekipleri Emek Apartmanında yaptığı incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri evin içerisine girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşınan Anne Döndü Batmaz ve çocukları Özkan ve Umur'un cansız bedenlerini buldu.

Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan İbrahim İ. doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğalgazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını aktardı. Polis ekipleri durumu apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi.