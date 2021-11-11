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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Anneanneden gelen en güzel miras

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Anneanneden gelen en güzel miras
AB İklim Komisyonu Paktı'nın geçen haziranda başlattığı "İklim Elçisi" girişimi kapsamında, dünya çapında 500, Türkiye'den ise 5 kişi seçildi. Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Seren Anaçoğlu onlardan biri oldu. AB Türkiye İklim Elçiliği'ne atanan dünyadaki ilk lise öğrencisi Seren'in öyküsü liseyi İstanbul'da kazanınca anneannesi ve dedesinin yanına taşınmasıyla başlıyor. Anaçoğlu, "Ben tasarrufu, çevreye olan duyarlılığı, iklimin önemini 70 yaşındaki anneannemle yaşamaya başlayınca öğrendim. Benim arkadaşlarım genelde 60-70 yaşlarında. İklim Elçisi seçildiğimde anneanneme 'Ben senin sayende elçi oldum, senden gördüklerimi uygulayarak. Sen benim aklımda bir ışık yaktın' dedim" diye konuştu.

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Anneanneden gelen en güzel miras
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