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Giriş Tarihi: 19.4.2024 09:57 Son Güncelleme: 19.4.2024 10:00

Anneannesini döverek öldürdü

Almanya’da yaşayan ve kısa süre önce Türkiye’ye gelen 31 yaşındaki Talha Çorum, anneannesi 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci’yi döve döve öldürdü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Anneannesini döverek öldürdü

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Talha Çorum, iddiaya göre 1 ay kadar önce Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Çorum, dün öğle saatlerinde önce teyzesine andından da anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'ye saldırdı. Çorum, anneannesini döve döve ağır şekilde yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talha Çorum, olay yerinde gözaltına alındı. Durumu ağır olan ve olay yerinde yapılan ilk müdahaleye ile hayata döndürülen yaşlı kadın ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Sahure Dudu Bahçeci burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anneannesini döverek öldürdü
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