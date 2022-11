Anneannesinin rüyasında gördüğü kaskla ölümden döndü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni bitirip bir otomobil firmasında çalışmaya başlayan Aslı Ece Ersoy, 1 Ekim sabahı kullandığı motosikletiyle hafif ticari araca çarptı. Kazada ağır yaralanan Ersoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Ersoy, 4 ameliyat geçirdi, 20 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ersoy, halen yürüyemiyor, sol elini kullanamıyor. Büyükdere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde fizik tedavisine devam edilen Ersoy, kaskının hayatını kurtardığını belirtti. Aslı Ece Ersoy, "Bana kaskımı anneannem almıştı. Motosiklet kullanmaya başladığım ilk dönemlerde benim iyi bir kaskım yoktu. Anneannem beni rüyasında kaza yaparken görmüş. Kendisi bana kask alabilmek için para biriktirip vermişti. Anneannem sağ olsun aldığı kask da hayatımı kurtardı. Bu pahalı bir kask, yarışçıların pistte kullandığı bir kask" dedi. İyileştikten sonra bir daha motosiklete binmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Ersoy, "Motosiklet benim hayatımdı. Gezdiğim yerler, verdiği his bambaşka, ileride devam eder miyim? Şu an böyle bir düşüncem yok. 'Annem, 'Sakın bir daha binme kızım' dediği için şu an öyle bir düşüncem yok" diye konuştu. DHA