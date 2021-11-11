Anneler 800’üncü günde şehitlere saygı yürüyüşü yaptı

HDP binası önünde toplanan anneler, ellerinde Türk Bayrakları ile "Yeter artık düşün yakamızdan", "Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir". "Evlat nöbetindeyiz". "Türkiye nöbete" "Şehitlere saygı yürüyüşü" yazılı dövizler ile kaçırılan çocuklarının fotoğrafının yer aldığı dev pankart açtı. "Kahrolsun HDP-PKK" şeklinde sloganlar atan annelerden Ayten Elhaman, kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirterek, "800 gündür HDP önünde evlatlarımız için nöbetteyiz. Diyarbakır anneleri olarak çocuklarımız için buradayız. HDP buradan çocuklarımızı bizden çalıp PKK'ya sattı. Çocuklarımızı alıp öldürüyorlar. Çocuklarımızın elinden kalemi alıp ölüme götürüyorlar. Gelen çocuklarımız oldu, özgürce hayatlarını yaşıyorlar. Artık bütün dünya HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görsün. Biz anneler çocuklarımızın ölmemesi için 800 gündür direniyoruz, evlatlarımızı alana kadarda burada eylemlerimize devam edeceğiz" dedi

"BİR OĞLUM KAÇIRILDI, BİR OĞLUM ŞEHİT EDİLDİ"

Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan anne Necibe Çiftçi ise, "Ben iki evladım için buradayım. PKK küçük oğlum Rojhat'ı kaçırdı. Oğlum Sami ise kardeşini aradığı için evinin önünde PKK'lılar tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön, mağaralarda dağlarda, taşlarda, aç, susuz kalıyorsunuz ve ölüyorsunuz. Yeter artık dönün" ifadelerini kullandı.

"BURADA SİZİ BEKLEYEREK ÖLECEĞİZ"

Diyarbakır'da 6 yıl önce oğlu Ramazan'ın HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen anne Mevlüde Üçdağ da, "Oğlum Ramazan 6 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Eylemimiz sayesinde 33 kişi evladına kavuştu, aileler o mutluluğu yaşadılar. Oğlum sende gel o mutluluğu bana da yaşat. Siz gelmezseniz orada ölüme, bizde burada sizi bekleyerek öleceğiz. Yeter artık gelin" dedi.

"HDP KAPATILSIN, KANDİL'İN YOLU KAPANIR"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl kaçırılan oğlu Süleyman Aydın için 800 gündür eylemine devam ettiğini kaydeden baba Süleyman Aydın, "Biz 800 değil 800 asır geçse de evlatlarımızı alana kadar direneceğiz. Nasıl 33 kişi bu eylem sayesinde ailesine kavuştuysa, dağdaki tüm çocuklar evlatlarına bu eylemler sayesinde gelecektir. Biz aileler olarak HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. HDP kapatılırsa, Kandil'in yolu da kapanacaktır" diye konuştu.