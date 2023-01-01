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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Anneler ve kızları birbirlerine sarılarak öldü

Nazilli’de arızalı tüpün değiştirildiği sırada kapatılması gereken vana açılınca dükkân bir anda alev topuna döndü, 7 kişi hayatını kaybetti. 2. kattaki müşteriler kaçacak yer bulamayınca Neslihan Karaboğa 2 kızı ve 2 akrabasıyla, Emine Düztepe de kızıyla can verdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Anneler ve kızları birbirlerine sarılarak öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün dönercide meydana gelen patlamada ölenlerin Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe ile Neslihan Karaboğa, çocukları Lale Nur Karaboğa ve Cansu Karaboğa, akrabaları Gamze Karaboğa ve Fatma Danaş olduğu belirlendi. Faciadan geriye ise acı dolu hikâyeler kaldı.



Astsubay olan İlker Düztepe Şırnak'ta karakol komutanı olarak görev yapıyordu. Eşi Emine Düztepe (37) ise 2 kızıyla Nazilli'de yaşıyordu. Emine Düztepe, Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi küçük kızı İrem (14) ile birlikte gezmeye çıktı. Acıkınca da olayın yaşandığı dönercinin ikinci katına oturdular. Bir süre sonra ise o korkunç patlama meydana geldi. İkinci katta mahsur kalan anne-kız, feci şekilde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri anne Emine Düztepe'yi kızına sarılmış vaziyette buldu. Kuaförde çalışan büyük kızı Sıla ise işte olduğu için kurtuldu.



YILBAŞI ALIŞVERİŞİNE GELMİŞLERDİ
Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Karaboğa da (38) kızları Lale Nur (11) ve Cansu (4) ile akrabaları Gamze Karaboğa (10) ve Fatma Danaş'ı (45) da alıp Nazilliye'ye yılbaşı alışverişi için geldi. Onlar da ölüme döner yemek için çıktıkları ikinci katta yakalandı. Neslihan Karaboğa'nın öldüğü sırada kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu vardı.



CENNET'İN DURUMU AĞIR
Pencereden çıkarak kurtulan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Cennet Yeldi'nin (15) tedavisi sürüyor. Tüp firması görevlisi Mustafa Görkem Balkın ise yoğun bakıma alınırken, bir müşteri ve 2 çalışanın tedavileri de sürüyor.



YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Ölenlerden Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe, dün öğle namazını müteakip, Horsunlu Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur, ve Cansu ile akrabaları Gamze Karaboğa ve Fatma Danaş da ikindi namazını müteakip Başaran Mahallesi'nde yan yana defnedildi.



VANAYI KAPATACAKKEN AÇINCA ORTALIK ALEV ALDI
Döner salonundaki patlama ile ilgili detaylara SABAH ulaştı. İlçede çorba salonu da işleten Leyla Yılmaz, 2 yıl önce döner salonu açtı. Önceki gün öğleden sonra kullandıkları 2 sanayi tipi tüpten birinde kaçak olduğunu fark eden çalışanlardan Osman Sakızcı, tüp firmasını arayarak yardım istedi. Firmanın gönderdiği Mustafa Görkem Balkın, kaçak olan tüpü değiştirmek için harekete geçti. Ancak, iddiaya göre bu sırada vanayı kapatması gerekirken açınca daha fazla gaz kaçağı oluştu.



3 TUTUKLAMA
Tüp döner tezgâhındaki ateşle parlayınca, içerisi bir anda alev topuna döndü. İşyeri çalışanları Sakızcı ve Merve Bayar ile Barkın dışarı çıkmayı başardı. Ancak ikinci kattaki müşteriler, aşağıya inemedi. Pencereden çıkmak isteyen müşterilerin önünü, binanın giriş kapısından çıkan yoğun alev ve duman kapattı. Yandaki pencereden çıkmak isteyenleri ise üst üste yerleştirilen klimalar engelledi. İki kişi klimaların arasından geçip atlamayı başardı. Ancak diğerleri başaramadı. Bu arada Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. "Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ü taburcu edilerek emniyete götürüldü.

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Anneler ve kızları birbirlerine sarılarak öldü
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