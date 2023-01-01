Anneler ve kızları birbirlerine sarılarak öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün dönercide meydana gelen patlamada ölenlerin Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe ile Neslihan Karaboğa, çocukları Lale Nur Karaboğa ve Cansu Karaboğa, akrabaları Gamze Karaboğa ve Fatma Danaş olduğu belirlendi. Faciadan geriye ise acı dolu hikâyeler kaldı.Astsubay olan İlker Düztepe Şırnak'ta karakol komutanı olarak görev yapıyordu. Eşi Emine Düztepe (37) ise 2 kızıyla Nazilli'de yaşıyordu. Emine Düztepe, Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi küçük kızı İrem (14) ile birlikte gezmeye çıktı. Acıkınca da olayın yaşandığı dönercinin ikinci katına oturdular. Bir süre sonra ise o korkunç patlama meydana geldi. İkinci katta mahsur kalan anne-kız, feci şekilde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri anne Emine Düztepe'yi kızına sarılmış vaziyette buldu. Kuaförde çalışan büyük kızı Sıla ise işte olduğu için kurtuldu.Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Karaboğa da (38) kızları Lale Nur (11) ve Cansu (4) ile akrabaları Gamze Karaboğa (10) ve Fatma Danaş'ı (45) da alıp Nazilliye'ye yılbaşı alışverişi için geldi. Onlar da ölüme döner yemek için çıktıkları ikinci katta yakalandı. Neslihan Karaboğa'nın öldüğü sırada kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu vardı.Pencereden çıkarak kurtulan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Cennet Yeldi'nin (15) tedavisi sürüyor. Tüp firması görevlisi Mustafa Görkem Balkın ise yoğun bakıma alınırken, bir müşteri ve 2 çalışanın tedavileri de sürüyor.Ölenlerden Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe, dün öğle namazını müteakip, Horsunlu Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur, ve Cansu ile akrabaları Gamze Karaboğa ve Fatma Danaş da ikindi namazını müteakip Başaran Mahallesi'nde yan yana defnedildi.Döner salonundaki patlama ile ilgili detaylara SABAH ulaştı. İlçede çorba salonu da işleten Leyla Yılmaz, 2 yıl önce döner salonu açtı. Önceki gün öğleden sonra kullandıkları 2 sanayi tipi tüpten birinde kaçak olduğunu fark eden çalışanlardan Osman Sakızcı, tüp firmasını arayarak yardım istedi. Firmanın gönderdiği Mustafa Görkem Balkın, kaçak olan tüpü değiştirmek için harekete geçti. Ancak, iddiaya göre bu sırada vanayı kapatması gerekirken açınca daha fazla gaz kaçağı oluştu.Tüp döner tezgâhındaki ateşle parlayınca, içerisi bir anda alev topuna döndü. İşyeri çalışanları Sakızcı ve Merve Bayar ile Barkın dışarı çıkmayı başardı. Ancak ikinci kattaki müşteriler, aşağıya inemedi. Pencereden çıkmak isteyen müşterilerin önünü, binanın giriş kapısından çıkan yoğun alev ve duman kapattı. Yandaki pencereden çıkmak isteyenleri ise üst üste yerleştirilen klimalar engelledi. İki kişi klimaların arasından geçip atlamayı başardı. Ancak diğerleri başaramadı. Bu arada Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. "Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ü taburcu edilerek emniyete götürüldü.