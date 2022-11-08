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Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:18 Son Güncelleme: 8.11.2022 14:41

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Gözleri açık belki yaşıyordur

Antalya’nın Finike ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Berk Yıldız (18) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu morgunda oğlunu cenazesi alınışı sırasında anne Hatice Yıldız’ın “Gözleri açık belki yaşıyordur. Bir daha bakın” feryadı yürekleri dağladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Annenin feryadı yürekleri dağladı: Gözleri açık belki yaşıyordur

Antalya'nın Kumluca-Finike yolunun Hasyurt Mahallesi yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.K.'nin (43) kullandığı kamyonet ile tali yola çıkan Berk Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede araçta yalnız olan Berk Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonetteki M.K., T.K. ve C.T. ise Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Berk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından anne Hatice Yıldız oğlunun cenazesini alınışı sırasında "Gözleri açık belki yaşıyordur. Bir daha bakın" feryadı yürekleri dağladı.

Acılı anne yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Berk'in cenazesi Kumluca ilçesi Andrasan Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Annenin feryadı yürekleri dağladı: Gözleri açık belki yaşıyordur
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