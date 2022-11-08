Annenin feryadı yürekleri dağladı: Gözleri açık belki yaşıyordur

Antalya'nın Kumluca-Finike yolunun Hasyurt Mahallesi yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.K.'nin (43) kullandığı kamyonet ile tali yola çıkan Berk Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonetteki M.K., T.K. ve C.T. ise Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Berk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Burada yapılan otopsinin ardından anne Hatice Yıldız oğlunun cenazesini alınışı sırasında "Gözleri açık belki yaşıyordur. Bir daha bakın" feryadı yürekleri dağladı.
Acılı anne yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Berk'in cenazesi Kumluca ilçesi Andrasan Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.