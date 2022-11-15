Antalya’da dehşet! Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü

Konya'da çalışıp orada yaşamını sürdüren Memduh Kaplan'nın oğllu Abdullah Kaplan önceki gece saat 00.00 sularında Hacı İlyas Mahallesi'nde tek başına yaşayan babası Kaplan'ın evine geldi. Tüfekle babasını başından vurarak öldürdü.
Ardından polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Cinayeti öğrenen Memduh Kaplan'ın yakınları ve tanıdıkları olayı duyunca sinir krizi geçirdi.
10 YILDIR AYRI YAŞIYORDU
Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini alan Yusuf Kaplan, tam olarak cinayetin sebebini kimsenin bilmediğini söyledi. Kardeşinin Akseki Paşa Camii'nde imam olduğunu da belirten Yusuf Kaplan, "Kardeşim 10 yıldır eşinden ayrı yaşıyordu. Eşi ve kızı Manavgat'ta kalıyordu. Bildiğim kadarı ile kısa süre önce eşine boşanma davası açmış diye duydum. Cinayeti işleyen oğlu Abdullah ise Konya'da çalışıyordu. Sanıyorsam boşanma davasına oğlu kızmış kardeşimi öldürmüş" diye konuştu.
OĞUL TUTUKLANDI
Cinayetin ardından gözaltına alınan Abdullah Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Memduh Kaplan'ınn cenazesi ise kardeşi Yusuf Kaplan tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Akseki Mezarlığı'nda yakınları ve cami cemaati tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.