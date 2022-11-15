Antalya’da dehşet! Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü

10 YILDIR AYRI YAŞIYORDU

Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini alan Yusuf Kaplan, tam olarak cinayetin sebebini kimsenin bilmediğini söyledi. Kardeşinin Akseki Paşa Camii'nde imam olduğunu da belirten Yusuf Kaplan, "Kardeşim 10 yıldır eşinden ayrı yaşıyordu. Eşi ve kızı Manavgat'ta kalıyordu. Bildiğim kadarı ile kısa süre önce eşine boşanma davası açmış diye duydum. Cinayeti işleyen oğlu Abdullah ise Konya'da çalışıyordu. Sanıyorsam boşanma davasına oğlu kızmış kardeşimi öldürmüş" diye konuştu.