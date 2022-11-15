Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü

Konya'da yaşayan Abdullah Kaplan (32) önceki gece Antalya'nın Akseki ilçesindeki Paşa Cami imamı olan babası Memduh Kaplan'ın (59) tek başına yaşadığı evine geldi. Burada tartıştığı babasını tüfekle başından vurarak öldüren Abdullah Kaplan, ardından polise teslim oldu. Memduh Kaplan'ın kardeşi Yusuf Kaplan, "Ağabeyim 10 yıldır eşinden ayrı yaşıyordu. Eşi ve kızı Manavgat'ta kalıyordu. Bir süre önce eşine boşanma davası açmış. Oğlu da sanıyorum, boşanma davası açtığı için öldürmüş" dedi. Abdullah Kaplan tutuklanırken, babası Akseki Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.