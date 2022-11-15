Haberler Yaşam Haberleri Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü
Giriş Tarihi: 16.11.2022

Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü
Konya'da yaşayan Abdullah Kaplan (32) önceki gece Antalya'nın Akseki ilçesindeki Paşa Cami imamı olan babası Memduh Kaplan'ın (59) tek başına yaşadığı evine geldi. Burada tartıştığı babasını tüfekle başından vurarak öldüren Abdullah Kaplan, ardından polise teslim oldu. Memduh Kaplan'ın kardeşi Yusuf Kaplan, "Ağabeyim 10 yıldır eşinden ayrı yaşıyordu. Eşi ve kızı Manavgat'ta kalıyordu. Bir süre önce eşine boşanma davası açmış. Oğlu da sanıyorum, boşanma davası açtığı için öldürmüş" dedi. Abdullah Kaplan tutuklanırken, babası Akseki Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkerinden peş peşe açıklamalar
EYT son durum 16 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için prime ve yaş sorunu çözülüyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İl il İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesine boşanma davası açan babasını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA