Annesine kötü davranan arkadaşını çekiçle öldürdü

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, bir kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde iş yeri sahibi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Akkuş'un öldürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kıraathanede yapılan incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir çekiç bulundu. Çekiç'te yapılan kriminal incelemede, Akkuş'a ait doku izleri tespit edildi. Tespit sonrasında Cinayet Büro Dedektifleri, Akkuş ile aralarında daha önceden ortaklık ve husumet bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, O.A., S.S.A. ve M.O. çıkarıldıkları mahkeme tarafından "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı.





"ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın baş şüpheli olarak Volkan Aydın'ı belirledi. Volkan Aydın, yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara'nın Çankaya ilçesinde ekipler tarafından gözaltına aldı. Aydın'a yapılan üst aramasında, tabanca, şarjör, 12 adet mermi ve bıçak ele geçirildi. Emniyete götürülen Aydın, ifadesinde Akkuş'u öldürdüğünü itiraf etti.



3 Ocak günü kıraathaneye gittiğini ve içeride kimsenin olmadığını söyleyen Aydın, ifadesinde şunları kaydetti:



"Alt kata indiğimde Akkuş'un kanepede uyuduğunu gördüm. Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterince, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm."

Aydın, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.