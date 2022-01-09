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Giriş Tarihi: 9.1.2022 14:37

Annesini kaybeden personel, denizaltıdan helikopterle alındı

DHA
Annesini kaybeden personel, denizaltıdan helikopterle alındı

Milli Savunma Bakanlığı, annesinin vefat haberini görev yaptığı Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltıda alan personelin, helikopter ile en yakın sahile götürülerek cenazeye katılmasının sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltımızda görevli bir personelimizin annesinin vefat haberinin alınması üzerine, denizaltıdan helikopter ile en yakın sahile nakledilen personelimizin cenazeye katılması sağlandı. Merhumeye Allah'tan rahmet, personelimize ve değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Paylaşımda, personelin denizaltıdan helikopterle alınmasına ait anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Annesini kaybeden personel, denizaltıdan helikopterle alındı
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