Annesini kaybeden personel, denizaltıdan helikopterle alındı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltımızda görevli bir personelimizin annesinin vefat haberinin alınması üzerine, denizaltıdan helikopter ile en yakın sahile nakledilen personelimizin cenazeye katılması sağlandı. Merhumeye Allah'tan rahmet, personelimize ve değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.



Paylaşımda, personelin denizaltıdan helikopterle alınmasına ait anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.