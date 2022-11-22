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Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:59 Son Güncelleme: 22.11.2022 12:15

Annesinin boğazını kesmişti! Müebbet hapis cezası aldı

Kocaeli'nde seyir halinde olan araçta tartışmış olduğu annesini 27 kez bıçaklayan ve boğazını keserek ölümüne neden olan Onur Özgür, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Annesinin boğazını kesmişti! Müebbet hapis cezası aldı

2015 yılında meydana gelen olayda, D-100 Karayolu üzeri Kocaeli mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan araç içerisinde annesi Serpil Eroğlu ile tartışan ve defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek ölümüne neden olan Onur Özgür, aynı araçta bulunan ve ön koltukta oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Olay esnasında aracı kullanan Işık Gürel ise paniğe kapılarak kaza yapmıştı. Olayla ilgili olarak devam eden dava dosyasında karar çıktı. Annesini öldüren ve yanında bulunan yakınlarını bıçaklayarak yaralayan zanlı Onur Özgür müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Onur Özgür, avukatı Ozan Caner ve olayda yaralanan mağdur İfaket Ergün katıldı. Bir süredir Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve tedavisi bittikten sonra cezaevine gönderilen sanık Onur Özgür hakkında, hazırlanan adli raporun geldiği bildirildi. Mahkemeye sanık hakkında gönderilen raporda, akli dengesinin yerinde ve tam olduğu belirtildi.

MÜEBBET HAPİS

Okunan rapor sonrası son sözü sorulan İfaket Ergün şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın annesi Serpil Eroğlu'nu kasten öldürmeken müebbet hapis, İfaket Ergün'ü yaralama suçundan ise 10 yıl hapis cezası, aracı kullanan Işık Gürel'e karşı gerçekleştirdiği yaralama suçundan ise 1 ay 7 gün hapis cezası verdi.

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Annesinin boğazını kesmişti! Müebbet hapis cezası aldı
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