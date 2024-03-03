Annesinin sevgilisini uykuda baltayla katletti

İstanbul Sultangazi'de 28 Ağustos'ta yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Shirin A.'nın kızları F.A. (18) ve A.A. (16) son 4 yıldır Ammar K.'nin cinsel istismarına maruz kalıyordu. Ammar K. kızlara ölüm tehdidinde bulunsa da F.A. yaşadıklarını ağabeyi Muhammed A.'ya anlattı. Kendisi de istismar edilen Muhammed A. öfkeye kapılarak bir plan yaptı. Gece herkes uyuduğu sırada balta ile uyuyan Ammar K.'ya saldırdı. Annesinin sevgilisini yaralayan Ammar K. kaçtı. Shirin A. ve kızları dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı Ammar K.'yı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki saldırgan Muhammed A. ise emniyete götürülerek ifadesi alındı.