Haberler Yaşam Haberleri Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı
Giriş Tarihi: 21.5.2022 12:02 Son Güncelleme: 21.5.2022 12:03

Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı

Tunceli’de annesi tarafından terk edilen yavru kartallar koruma altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Muti bölgesinde bir kavak ağacına yuva yapan kartal, ağacın devrilmesi nedeniyle dağılan yuvasını terk etti. Dağılmış yuvada 2 yavru kartal gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından bulundukları bölgeden alınan yavru kartallar doğa koruma milli parklar şubesinde koruma altına alındı.

Etle beslenen ve şırıngayla su içirilen yavru kartalların büyümesinin ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! "Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı"
Bu akşam mutlaka izleyin
Son dakika: Kadıköy Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 32 şüpheli tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA