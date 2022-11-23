"Antakya Künefesi"ne AB tescili geliyor

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT), Türkiye'de yerel değerlerin yaşatılması anlamında coğrafi işaret tescil uygulaması yaptığını anımsatan Varank, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerin, bu uygulamayla yaşatıldığını söyledi. Varank, Türkiye'de coğrafi işaret verilen ürün sayısının 1200'ü aştığına dikkati çekerek, "Yerelde ürünleri tescil etmek önemli ama aynı zamanda uluslararası arenada da Türkiye'nin sahip olduğu değerleri tescil altına almak, onların korunmasını sağlamak da önemli. Bu manada AB nezdinde de ürünlerimizi tescil ettiriyoruz." diye konuştu.

Antakya Künefesi'nin, AB'de tescil aşamasına gelen son ürün olduğunu dile getiren Varank, Hatay milletvekilleri ile Hatay Ticaret Odası yetkililerinin, ürünü TBMM'de ikram ederek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, coğrafi işaretler alanında çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kültürel varlıklarımızı, değerlerimizi, lezzetlerimizi tescil etmeye devam edeceğiz. Bunlarla ilgili mücadeleyi uluslararası arenada vereceğiz. Antakya Künefesi, AB nezdinde tescil aşamasına gelen 9. ürünümüz. İnşallah bundan sonra diğer ürünlerle devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm Türkiye'yi de Hatay'a davet ediyoruz. Hatay kültürünü, lezzetlerini görsünler, Antakya Künefesi'ni de tatsınlar."

Varank daha sonra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Komisyon Sözcüsü Abdullah Nejat Koçer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile Antakya Künefesi tezgahının başına geçti.

Varank, şerbet döktüğü Antakya Künefesi'ni, komisyon üyeleri, bakanlık bürokratları ve Meclis çalışanlarına ikram etti. Antakya Künefesi, 3 aylık sürenin tamamlanmasından sonra, Türkiye'nin AB nezdinde tescilli 9. coğrafi işareti olacak.