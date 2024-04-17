Antalya adliyesine lojman müjdesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan yardımcısı Ramazan Can'ın talimat ve destekleriyle, Antalya'da görev yapan Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 95 lojman alımı 12 Ocak'ta yapılmıştı. Alınan lojmanlara ek olarak 40 lojman daha alınması için Antalya adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilileri arasında protokol imzalandı. Gerçekleştirilen imza programına Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar'da katıldı. Protokol ile 95 lojman alımına ek olarak yine aynı projelerden 20'si 2+1, 20'si de 3+1 olmak üzere 40 lojman alımı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında yeni bir satış protokolü imzalandı. İmzalanan satış protokolü ile lojman alımı toplamda 135 adete çıkarıldı. Lojmanların 30 Haziran'da hazır edileceği öğrenildi.

BAŞSAVCI KAHVECİ "TEŞKİLATA HAYIRLI OLSUN"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarına hayırlı olmasını dileyerek, daha önceki imzalanan protokolden sonra bugün tekrar yeni bir protokol imzalayarak, 40 adet daha lojman sayısını arttırmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.