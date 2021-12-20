Antalya hem yaz hem de kışı gördü

Antalyalılar kış ve yazı aynı anda yaşıyor. Kar, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı plajına 1.5 kilometre yakınına Sarısu Mahallesi'ne kadar indi. Kaş ilçesinde 65 kilometre uzaklıkta bulunan 1560 rakımlı Kuruova'da 30 santimetre kar var. Güneşi gören yerli ve yabancı turistler ise denize girerek kış ortasında denizin keyfini çıkardı. Kentte, deniz suyu sıcaklığı 18, hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri kentte 3 gün güneşin kendini göstereceğini ancak gece hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.