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Giriş Tarihi: 23.4.2023 19:18

Antalya- Konya karayolunda bayram yoğunluğu

Bayram tatilinden dönenler, Antalya- Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. nler, Antalya- Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

AA
Antalya- Konya karayolunda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçerken, Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bölümünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisi arasındaki yolun çift şeritli olduğu 10 kilometrelik bölümde trafik yoğunluğu daha da artıyor. Özellikle bu bölümde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Sık sık tıkanan yolda maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Trafik ekipleri karadan ve havadan denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına konusunda uyarıyor.

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Antalya- Konya karayolunda bayram yoğunluğu
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