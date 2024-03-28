Antalya seçime hazır

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi adına alınan tedbirleri görüşmek üzere Antalya Afet Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirlerle alakalı konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Hulusi Şahin, başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından açıklanan 31 Mart seçim takvimine göre seçmen iradesinin sandığa yansıması için tüm hazırlıkların ve çalışmaların yapıldığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili seçim takvimi işliyor. Devam eden propaganda süreci sahada görev alan kolluk güçleri ve diğer kamu görevlilerinin özverili çalışmaları ile huzurlu bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar Antalya'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

SEÇİMLERDE 7 BİN 349 POLİS VE 4 BİN 171 JANDARMA PERSONELİ GÖREV ALACAK

Seçim tedbirleri kapsamında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen Vali Şahin, "Bu seçimde de, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere üç aşamalı olarak seçim güvenlik planlamamızı yaptık. Tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde aldık. Seçim günü 7 bin 349 polis memuru ile 4 bin 171 jandarma personelimiz görev alacak. Sandıkların nakli ve sandık görevlilerinin intikali dâhil tüm tedbirlerimiz hem ilçe seçim kurulları başkanlarımızın riyasetinde ve görevli arkadaşlarımızın koordinesinde tamamlanmış durumda. Ümit ediyorum ki Antalya'mızda pazar günü seçmen iradesi sandığa bağımsız, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde yansıyacaktır" diye konuştu.

Vali Şahin, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il genelinde 6040 sandıkta, 1 milyon 925 bin 946 seçmenin oy kullanacağını sözlerine ekledi.