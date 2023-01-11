Haberler Yaşam Haberleri Antalya ve Manisa'da fırtına etkisiyle çatılar uçtu! AFAD'dan açıklama
Giriş Tarihi: 11.1.2023 21:49

Antalya ve Manisa'da fırtına etkisiyle çatılar uçtu! AFAD'dan açıklama

AFAD: Aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz. Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Antalya ve Manisa’da fırtına etkisiyle çatılar uçtu! AFAD’dan açıklama
AFAD: Aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz. Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

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Antalya ve Manisa'da fırtına etkisiyle çatılar uçtu! AFAD'dan açıklama
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