Antalya yangınında 5.gün… Son ateş söndürülene kadar su atmaya devam edeceğiz

Antalya'nın Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın Torosların zirvesinde 900 ile 130 metre arsındaki dağlık alanda hapsedildi. Karadan ulaşımın imkansız olduğu bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.
Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu 900 metre yükselerek kayalık aralarında yanan cılız alanlara su bırakıyor. Karadan ise ekipler oluşturdukları su yolunda çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin her herhangi bir yayılma olasılığına karşı nöbet devam ediyor.
SU SEPETİNİ SAHİL GÜVENLİK TESLİM ETTİ
Gece görüşlü helikopterlerde birinin denize düşen bambisi (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından deniz dışına çıkarıldı. Teknik ekip tarafından helikoptere yeniden takıldı. Görevliler yangının kayalık aralarında cılız şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu gün bu iş biter. Artık ateşin kaçacak bir tarafı kalmadı. Dört tarafı çevrildi hapiste. Buradan çıkışı yok" diye konuştu.