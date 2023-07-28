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Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:44 Son Güncelleme: 28.7.2023 10:53

Antalya yangınında 5.gün… Son ateş söndürülene kadar su atmaya devam edeceğiz

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen orman yangınına 4’üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece de çalışmaların devam ettiği yangın için hava birimleri, 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptı. Ekipler, “Son ateş sönene kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Kayalıkların arasına hapsedilen yangını söndürme çalışmaları, sabaha kadar gece görüşlü helikopterler ile devam etti. Bölgenin sarp arazi yapısı karadan yapılan çalışmaları imkansız hale getirdi. Ekipler 5 günde bin 963 sorti yaptı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya yangınında 5.gün… Son ateş söndürülene kadar su atmaya devam edeceğiz

Antalya'nın Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın Torosların zirvesinde 900 ile 130 metre arsındaki dağlık alanda hapsedildi. Karadan ulaşımın imkansız olduğu bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu 900 metre yükselerek kayalık aralarında yanan cılız alanlara su bırakıyor. Karadan ise ekipler oluşturdukları su yolunda çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin her herhangi bir yayılma olasılığına karşı nöbet devam ediyor.

SU SEPETİNİ SAHİL GÜVENLİK TESLİM ETTİ

Gece görüşlü helikopterlerde birinin denize düşen bambisi (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından deniz dışına çıkarıldı. Teknik ekip tarafından helikoptere yeniden takıldı. Görevliler yangının kayalık aralarında cılız şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu gün bu iş biter. Artık ateşin kaçacak bir tarafı kalmadı. Dört tarafı çevrildi hapiste. Buradan çıkışı yok" diye konuştu.

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Antalya yangınında 5.gün… Son ateş söndürülene kadar su atmaya devam edeceğiz
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