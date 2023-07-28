Antalya yangınında 5.gün… Son ateş söndürülene kadar su atmaya devam edeceğiz

SU SEPETİNİ SAHİL GÜVENLİK TESLİM ETTİ

Gece görüşlü helikopterlerde birinin denize düşen bambisi (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından deniz dışına çıkarıldı. Teknik ekip tarafından helikoptere yeniden takıldı. Görevliler yangının kayalık aralarında cılız şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu gün bu iş biter. Artık ateşin kaçacak bir tarafı kalmadı. Dört tarafı çevrildi hapiste. Buradan çıkışı yok" diye konuştu.