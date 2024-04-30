Antalya’da 12 kişilik ‘Tatarlar’ suç örgütü çökertildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütüne" yönelik gerçekleştirilen operasyonda liderliğini E.T.'nin yaptığı12 kişilik Tatarlar şuç örgütü çökertildi. KOM ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki çalışmalarında şebekenin, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı, kumar oynayan şahıslara faiz karşılığı borç verdikleri, borçluları cebir, tehdit ve ateşli silahla yaralamak suretiyle borçları tahsil ettikleri, kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri silahla yaralayarak il genelinde tek söz sahibi olma gayretinde oldukları, borçları sebebiyle yaraladıkları şahıslara baskı yaparak kolluk veya adli mercilere başvuruda bulunmalarını engelledikleri, örgütün korkutucu gücünü göstermek amacıyla yaralama olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞOK BASKIN DÜZENLENDİ

KOM ekipleri yapılan çalışmaların ardından önceden belirlenen adreslere 30 Nisan sabahı 05. 00'da eş zamanlı şok operasyon düzenledi. Baskınlarda suç örgütü lideri E.T'ninde aralarında olduğu Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Kasten Öldürme' suçundan aranan 1 kişi, Diyarbakır'da, 10 kişi Antalya kent merkezinde, 1 kişi Finike ilçesinde olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONDU

Operasyon kapsamında çete üyelerinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 150 adet fişek, bir miktar esrar ve kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde, kumar oynanması için kullanılan pul ve iskambil kağıtları, kumarhanede kumar oynayan şahıslara verilmek üzere 80 TL tutarında nakit paraya ve soruşturma kapsamında suçtan elde edilen 3 daire, 2 araca el kondu.

VATANDAŞIN HUZURU BOZANIN ENSESİNDEYİZ

Yakalanan 12 kişi "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahla kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, ve 6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.