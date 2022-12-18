Antalya’da 2 yaşındaki Bekir kanala düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisinden büyük kardeşleri ile oyun oynayan Bekir bir anlık dalgınlık sonucu kanala düştü. Olayı gören kardeşleri koşarak durumu serada çalışan baba Abdullah'a bildirdi. Baba Bekir'in düştüğü noktaya koştu. Ancak oğlunu göremedi.





İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Yaşananların ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kanal boyunda Bekir'in bulunması için çalışma başlattı. 20 dakika sonra minik Bekir'in düştüğü noktadan 2 kilometre ötede sera sulayan bir kişi Bekir'i kanalda yosunlara takılmış olarak gördü. İtfaiye ekipleri kanaldan Bekir Elnasır'ı çıkardı. Sağlık ekiplerini kalp masajı sonrası ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Elnasır hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bekir Elnasır Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.