Antalya’da 3 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan anne Şeval Çalı, 3 aylık bebeği Meva'yı uyuttuktan sonra sınava katılmak için babasıyla birlikte dışarıya çıktı. Bu sırada evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören ve evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan 3 aylık bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde minik bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sınavın ardından eve dönen Şeval Çalı, evinde yangın olduğunu ve bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.Y yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Minik Meva'nın cansız bedeni ise savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından küçük bir tabutla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze alındığı sırada acılı anne cenaze aracına binmek istedi.