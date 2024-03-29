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Giriş Tarihi: 29.3.2024 13:56 Son Güncelleme: 29.3.2024 15:14

Antalya’da 3 çocuk annesi kaza kurbanı

Antalya’da gece servisten inip evine giden 3 çocuk annesi Vildan Yıldaz’a cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da 3 çocuk annesi kaza kurbanı

Kaza gece saat 01.00 sularında Muratpaşa ilçesi, Kızılarık Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Vildan Yıldız, servisten inip evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz kadın metrelerce uzağa fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Vildan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen Yıldız'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada polis kazaya karışan cip sürücüsünü gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Vildan Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

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Antalya’da 3 çocuk annesi kaza kurbanı
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