Antalya’da 3 çocuk annesi kaza kurbanı

Kaza gece saat 01.00 sularında Muratpaşa ilçesi, Kızılarık Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Vildan Yıldız, servisten inip evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz kadın metrelerce uzağa fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Vildan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen Yıldız'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada polis kazaya karışan cip sürücüsünü gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Vildan Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.