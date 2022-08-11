Antalya’da aile içi şiddet zanlısı iki polisi ayağından vurdu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, adreste aile içi şiddet ihbarı üzerine alarma geçti. Adrese ulaşan yunus polisi H. A., ve S.Ö., şiddet zanlısı Fıat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi.

İKİ POLİSİ YARALADI

İki polisin karalı tavına yalanacağını anlayan Fırat A. polise taş ile saldırarak karşılık verdi. İddiaya göre polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca sırasında polislerden birisinin silahı yere duştu. Silahı alan Fırat A. 2 polisi ayaklarından yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşana silahlı saldırını ardından takviye giden eki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden bir tanesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, diğer polis özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Fırat A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak mıntıka karakola götürüldü.