Antalya’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2’si sağlıkçı 8 yaralı var!

Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Toprak ile araçta bulunan Mehmet Karakoç (21), Abdullah Karakoç (25), Medeni Vatansever (27) ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör (27), Mustafa Güney (27) ve ambulanstaki hasta yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.