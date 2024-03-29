Antalya’da cinayet gibi kaza

Cinayet gibi kaza Serik ilçesi Gebizli Kavşağı'nda saat 19.00 sularından meydana geldi. Tarım işi ile uğraşan Seyrek, akşam vakti motosikleti ile evine döndüğü sırada kavşakta plakası belirlenemeyen bir araç süratli şekilde çarpıp kaçtı. Çarpmanı etkisi ile Seyrek yola fırladı. Bu sırada olay yerinden geçen diğer sürücüler yardıma koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerile ulaşan ekipler komada olan yaralı Hasan Seyrek'e ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Seyrek kurtarılamadı. Bekar olan Hasan Seyrek ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arsında Serik'te toprağa verildi.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEYE ALDI

Kazanı ardından polis, Hasan Seyrek'in ölümüne neden olan sürücünün tespiti için bölgedeki tüm işleri ve plaka tespit kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler kazanın olduğu saatte bölgeden geçen tüm araçların plakasının incelemeye alındığını ve sürücünün tespitinin an meselesi olduğunu bildirdi.