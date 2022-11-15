Antalya’da dehşet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'daki olay, dün gece yarısı sıralarında Akseki ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan A.K., yalnız yaşayan imam olan babası Memduh Kaplan'ın evine geldi. Burada, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.
BABASINI AV TÜFEĞİYLE VURDU
Tartışma sırasında A.K., babasını tüfekle göğsünden vurdu, ardından da polise gidip teslim oldu. Eve gelen ekipler, Memduh Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Memduh Kaplan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.