Antalya’da dehşet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

10 YILDIR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYOR

Memduh Kaplan'ın 10 yıldır ailesinden ayrı yaşadığını ve ilçedeki bir camide imamlık yaptığını belirten yakınları, olayın nedenini tam olarak bilmediklerini belirtti. Memduh Kaplan, otopsinin ardından Akseki Mezarlığı'nda toprağa verilecek.