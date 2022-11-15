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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:46

Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'nın Akseki ilçesinde imam olarak görev yapan Memduh Kaplan, tartıştığı oğlu A.K. (32), tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından A.K., polise teslim oldu.

DHA
Antalya’da dehşet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'daki olay, dün gece yarısı sıralarında Akseki ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan A.K., yalnız yaşayan imam olan babası Memduh Kaplan'ın evine geldi. Burada, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

BABASINI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tartışma sırasında A.K., babasını tüfekle göğsünden vurdu, ardından da polise gidip teslim oldu. Eve gelen ekipler, Memduh Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Memduh Kaplan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

10 YILDIR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYOR

Memduh Kaplan'ın 10 yıldır ailesinden ayrı yaşadığını ve ilçedeki bir camide imamlık yaptığını belirten yakınları, olayın nedenini tam olarak bilmediklerini belirtti. Memduh Kaplan, otopsinin ardından Akseki Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
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