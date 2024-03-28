Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda tek seferde 1 milyon 520 bin kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu maddenin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve bu maddenin torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bahse konu adreste yapılan aramada; Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen, kullanım olarak en yüksek miktarda; yaklaşık 1 Milyon 520 Bin kullanımlık 245 adet Sentetik Kannabinoid Bonzai A4 maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada; Temiz Türkiye için uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.