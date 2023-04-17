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Giriş Tarihi: 17.4.2023 15:23 Son Güncelleme: 17.4.2023 15:24

Antalya'da eski sevgili dehşeti: 1 ölü!

Antalya Finike'de birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet Ateş, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan katil ise kısa sürede yakalandı...

DHA
Antalya’da eski sevgili dehşeti: 1 ölü!

Finike'de bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa E.'den ayrılan Emine I. daha sonra Mehmet Ateş ile yaşamaya başladı. Dün gece eve dönen Mehmet Ateş, Eski Mahalle Sanayi Sitesi arkasında Mustafa E. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mustafa E., Mehmet Ateş'i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ateş kurtulamadı. Mehmet Ateş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Ateş'in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere alındı.

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Antalya'da eski sevgili dehşeti: 1 ölü!
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