Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da falezlerde gençlerin ölüm oyunu
Giriş Tarihi: 14.8.2023 11:21

Antalya'da falezlerde gençlerin ölüm oyunu

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 30 metrelik falezlerden tehlikeye aldırmadan denize atlayan gençler, yürekleri ağızlara getirdi.

İHA
Antalya’da falezlerde gençlerin ölüm oyunu
Turizm şehri Antalya'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Günün her saati dolu olan sahil, adrenalin seven gençlerin de uğrak noktası oluyor. Bazı gençler falezlerin altındaki küçük kaya üzerinden denize atlarken, bazıları ise macera uğruna falezlerin uç noktasına geldi.

Bir süre falezlerin uç noktasında konuşan ve birbirlerine cesaret veren gençlerden ikisi kendini ayaklarının üzerinde denize bıraktı. Tehlikeli ve sert bir şekilde suya düşen gençler, daha sonra yüzerek kıyıya çıktı. İki genç atlamak için gelse de arkadaşlarının tavsiyesiyle vazgeçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Erkekleri üzen karar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden çatır çatır antisemitizm
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Chelsea Liverpool maçında Salah'tan Jürgen Klopp'a şok tepki!
Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı
Annesi ve anneannesini baltayla öldürdü
Yaylada... Derin sohbet
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da falezlerde gençlerin ölüm oyunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA