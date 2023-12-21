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Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:12 Son Güncelleme: 21.12.2023 16:20

Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Meteorolojinin turuncu kod verdiği ve AFAD’dın vatandaşları uyardığı Antalya’da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Knet merkezinde saat 14.50’de başlayan fırtınanın hızı 80 kilometreye ulaştı. Fırtına ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Antalya Yatı Limanı’nda tekneler oluşan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir tekne dalgalar nedeni ile zarar gördü. Konyaaltı Sahili’nde ise dalga boyu 6 metreye ulaştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Kentte fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Çatılardaki gün ısılar kanton kutu gibi havada uçtu. Kuryelik yapan bir çok motosiklet zor anlar yaşadı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri fırtına ve sağanak yağışın sabah saatlerinde batı ilçelerinde etkili olduğunu akşam saatlerinde ise sağanak yağışın kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

THY 11 SEERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.

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Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor
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