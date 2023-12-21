Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Kentte fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Çatılardaki gün ısılar kanton kutu gibi havada uçtu. Kuryelik yapan bir çok motosiklet zor anlar yaşadı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri fırtına ve sağanak yağışın sabah saatlerinde batı ilçelerinde etkili olduğunu akşam saatlerinde ise sağanak yağışın kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

THY 11 SEERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.