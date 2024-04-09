Antalya’da gece kulübüne silahlı baskın düzenleyen suç şebekesi çökertildi

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan gece kulübü 29 Mart tarihinde saat 03.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobil ile gelerek kurşunlandı. Saldırıda gece kulübüne gelen iki müşterinin aracı da zarar gördü. Yaşana olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İKİNCİ BASKINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Polis olayı araştırdığı sırada bu kez aynı gece kulübüne 2 Mart sabah 03.00 sularında motosiklet ile gelen iki kişi tarafından yine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında gece kulübünün önünde midye satan İbrahim Koçhan'ınboynuna isabet eden mermi nedeni ile ağır yaralandı. Kamera görüntülerini inceleyen ve soruşturmayı derinleştiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada 30 adet suç kaydı bulunan Ozan P'nın işyeri sahibi ile tartışma yaşayan ve olayı azmettiren şahıs olduğunu belirledi. 25 adet suç kaydı bulunan Hüseyin A.'nın (28) yaralama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, olay sonrasında Konya'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandığı tespit edildi. 27 suç kaydı bulunan Fırat S. (23)'ün yaralama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdiği ve Adana'da olduğu, 2 adet suç kaydı bulunan Mustafa P.'nin azmettirici olan Ozan P.'nin kardeşi olduğu ve olayı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklıkta bulunduğu, 6 adet suç kaydı bulunan Salih K. (34) motosiklet tamircisi olduğu, şüphelilere motosiklet temin ettiği belirlendi. Mustafa İ'nin (45) olay süresince şüphelilerle irtibatlı olduğu ve olaydan önceki günlerde birlikte hareket ettikleri, Tahir C.Y. (24)'ün olay öncesinde ve sonrasında şüphelileri evinde saklayan şahıs olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ozan.P. ve kardeşi Mustfa P'nin de aralarında olduğu toplam 10 kişiyi tek tek tespit etti. Alınan Mahkeme kararı doğrultusunda 06 Nisan sabahı 05.00'de önceden belirlenen Adana İlinde 2; Serik İlçesinde 1 ve il merkezinde 8 adrese eş zamanlı şok baskın düzenlendi. 14 ekip ve 2 Polis Özel Harekat Timi'nın katıldığı operasyon sonucu şüphelilerden Ozan P., Mustafa P., Ozan K., Mustafa İ. ve Salih K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ozan P.'nin Aksu İlçesi Güzelyurt Mahallesindeki adresinde yer alan işyerinde yapılan aramada ruhsatsız ve ibaresiz tabanca ile 99 adet 9 minimetre fişek el ele geçirildi. Şüpheli Fırat S. Adana İlinde, Tahir C.Y. ise Serik İlçesinde yakalandı. Ayrıca olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen Uğur E. Alanya İlçesinde yakalandı. Diğer şüpheli Mehmet A. Kepez ilçesinde gözaltına alındı. Yakalanan ve sorguları tamamlanan 10 kişi adliye sevk edildi. Motosiklet üzerinden ateş etme ve yaralama olayı ile operasyon anları kameralara yansıdı. Yaralama olayında motosikletle ile gelen iki kişinin ateş açtığı ve bir kişinin yaralanarak yere düştüğü dikkat çekti.