Antalya’da hareketli anlar: Moğolistan uyruklu 2 kadın tutuklandı!

Polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan sabıkası bulunan M.A. ile beraberindeki 2 kişi olduğunu tespit etti. Diğer 2 şüphelin de Moğolistan uyruklu N.L. ve M.Z. adlı kadınlar olduğu belirlendi. Şüphelilerin şehir merkezinde ve Alanya'da çok sayıda alışveriş merkezinden de hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.