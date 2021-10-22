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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:18 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:19

Antalya'da hareketli anlar: Moğolistan uyruklu 2 kadın tutuklandı!

DHA
Antalya’da hareketli anlar: Moğolistan uyruklu 2 kadın tutuklandı!

Antalya'nın şehir merkezi ve ilçelerindeki alışveriş merkezlerinden 56 bin lira değerinde 55 mont çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Moğolistan uyruklu N.L. ve M.Z. adlı 2 kadın tutuklandı. İşte haberin detayları...

Manavgat'ta alışveriş merkezindeki mağazalardan kıyafet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan sabıkası bulunan M.A. ile beraberindeki 2 kişi olduğunu tespit etti. Diğer 2 şüphelin de Moğolistan uyruklu N.L. ve M.Z. adlı kadınlar olduğu belirlendi. Şüphelilerin şehir merkezinde ve Alanya'da çok sayıda alışveriş merkezinden de hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin kaldığı yerde ve araçlarında yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 56 bin lira değerinde 55 mont ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. N.L. ve M.Z. 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya'da hareketli anlar: Moğolistan uyruklu 2 kadın tutuklandı!
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